Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Соратник Трампа призвал Израиль не бить по иранской «нефтянке»

18:38 928

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал Израиль подходить к выбору целей в Иране с осторожностью, чтобы не нанести ущерб нефтедобывающей отрасли этой страны.

«Пожалуйста, будьте осторожны в выборе целей. Наша задача - освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его возможности начать новую лучшую жизнь после падения нынешнего режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь важное значение для этого начинания», - написал Грэм в соцсети X.

Израильские военные 7 марта сообщили о нанесении ими воздушных ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. Иранская нефтераспределительная компания уточнила, что четыре ее сотрудника погибли. Израиль нанес удары минимум по пяти энергообъектам в Тегеране и его окрестностях.

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары обновлено 20:06
20:06 8256
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 5105
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 263
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 147
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 255
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1061
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1887
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3595
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3223
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 4232
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 9947

