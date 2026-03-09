Соратник Трампа призвал Израиль не бить по иранской «нефтянке»

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал Израиль подходить к выбору целей в Иране с осторожностью, чтобы не нанести ущерб нефтедобывающей отрасли этой страны.

«Пожалуйста, будьте осторожны в выборе целей. Наша задача - освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его возможности начать новую лучшую жизнь после падения нынешнего режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь важное значение для этого начинания», - написал Грэм в соцсети X.

Израильские военные 7 марта сообщили о нанесении ими воздушных ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. Иранская нефтераспределительная компания уточнила, что четыре ее сотрудника погибли. Израиль нанес удары минимум по пяти энергообъектам в Тегеране и его окрестностях.