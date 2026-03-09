Франция требует Совбеза: Ливан на грани хаоса

Франция запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне стремительного ухудшения обстановки в Ливане, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в социальной сети X.

«Для оказания помощи ливанскому народу мы выделили 6 млн евро в качестве экстренной помощи гуманитарным организациям, уже работающим на местах», – заявил Барро.

По его словам, республика готовит партию гуманитарной помощи весом 20 тонн, которая прибудет уже 10 марта. Кроме того, при французском МИДе открыт фонд поддержки кризисных ситуаций для компаний и местных властей, «желающих внести свой вклад».

Париж продолжает вести переговоры с ливанскими и израильскими властями, стремясь предотвратить «погружение страны в хаос», добиться прекращения огня и продолжить разоружение шиитской группировки «Хезболла».

9 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против «Хезболлы» в южных районах Ливана. Операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей севера Израиля, уточнили в ЦАХАЛе.