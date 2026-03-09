USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Франция требует Совбеза: Ливан на грани хаоса

18:38 1140

Франция запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне стремительного ухудшения обстановки в Ливане, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в социальной сети X.

«Для оказания помощи ливанскому народу мы выделили 6 млн евро в качестве экстренной помощи гуманитарным организациям, уже работающим на местах», – заявил Барро.

По его словам, республика готовит партию гуманитарной помощи весом 20 тонн, которая прибудет уже 10 марта. Кроме того, при французском МИДе открыт фонд поддержки кризисных ситуаций для компаний и местных властей, «желающих внести свой вклад».

Париж продолжает вести переговоры с ливанскими и израильскими властями, стремясь предотвратить «погружение страны в хаос», добиться прекращения огня и продолжить разоружение шиитской группировки «Хезболла».

9 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ограниченной наземной операции против «Хезболлы» в южных районах Ливана. Операция рассматривается как часть мер по «усилению оборонительных позиций на передовой» для обеспечения безопасности жителей севера Израиля, уточнили в ЦАХАЛе.

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары обновлено 20:06
20:06 8259
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 5106
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 267
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 152
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 258
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1062
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1887
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3595
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3223
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 4233
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 9949

