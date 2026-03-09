Макрон рвется в Ормуз: Франция готовит «оборонную миссию»

Франция совместно с союзниками готовит «оборонную миссию» для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе, закрытом после начала конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщил находящийся с визитом на Кипре французский президент Эммануэль Макрон, передает BFM TV.

«Мы сейчас готовим вместе с европейскими и неевропейскими партнерами оборонную миссию, которая предназначена для того, чтобы, как только это станет возможным после выхода из самой горячей фазы конфликта, обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров, чтобы постепенно вновь открыть Ормузский пролив», – сказал Макрон на пресс-конференции в городе Пафос.

Президент также объявил о предоставлении Францией еще двух фрегатов для операции, проводимой странами Евросоюза в Красном море с 2024 года. Таким образом, французское присутствие будет включать восемь фрегатов, два десантных вертолетоносца и авианосец «Шарль де Голль», который сейчас находится у берегов острова Крит.

Речь идет о военно-морской миссии Aspides, запущенной странами Евросоюза в феврале 2024 года для защиты коммерческих судов в Красном море от атак хуситов. Миссия обеспечивает безопасность судоходства, сопровождает суда и имеет мандат на применение силы в оборонительных целях.

Визит Макрона на Кипр состоялся через несколько дней после атаки иранских беспилотников на британскую военную базу Акротири. Согласно заявлению Елисейского дворца, цель визита – выразить поддержку Кипру как государству-члену Евросоюза, находящемуся вблизи зоны конфликта на Ближнем Востоке.

«Приехать сюда - значит сказать вам, что когда на Кипр нападают, нападают на всю Европу. Оборона Кипра, безусловно, является важнейшим вопросом для вашей страны, для вашего соседа, партнера и друга, Греции, а также для Франции и, следовательно, для Европейского союза», – сказал глава государства.

Власти Франции, Германии и Великобритании ранее заявили о готовности применить военную силу, если Иран не прекратит свои «неизбирательные и несоразмерные атаки» по их союзникам на Ближнем Востоке. В частности, британский министр обороны Джон Хили предупредил, что самолеты с авиабаз в Бахрейне и на Кипре будут сбивать беспилотники и ракеты при их обнаружении.