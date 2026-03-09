USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

«Мы и близко к этому не подошли»: Трамп исключил ввод войск США в Иран

19:16 1481

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент Вашингтон не планирует направлять американские войска в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане.

«Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, отвечая на вопрос о возможном развертывании американских войск для охраны иранского подземного объекта по обогащению урана.

По данным издания, президент США также предпочел не раскрывать детали того, как он намерен выстраивать отношения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

