«Мы и близко к этому не подошли»: Трамп исключил ввод войск США в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент Вашингтон не планирует направлять американские войска в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане.

«Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, отвечая на вопрос о возможном развертывании американских войск для охраны иранского подземного объекта по обогащению урана.

По данным издания, президент США также предпочел не раскрывать детали того, как он намерен выстраивать отношения с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.