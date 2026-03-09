USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Трамп — премьеру Австралии: дайте убежище иранским футболисткам

19:19 1289

Президент США Дональд Трамп обратился к австралийскому премьер-министру Энтони Албанизу с просьбой предоставить убежище футболисткам сборной Ирана, принимающим участие в Кубке Азии.

Иранские футболистки ранее были названы ведущим государственного телевидения Мохаммедом Резой Шахбази «предательницами военного времени» после того, как они отказались исполнять государственный гимн перед стартовым матчем турнира. Перед вторым матчем иранки уже пели гимн, параллельно отдавая честь. По мнению правозащитников, по возвращении в Иран спортсменкам может грозить смертная казнь.

Женская сборная Ирана по футболу

Президент США заявил, что Австралия «совершает ужасную гуманитарную ошибку», позволяя спортсменкам покинуть страну и вернуться в Иран, «где их, скорее всего, убьют». «Не совершайте ошибку, господин премьер-министр, дайте УБЕЖИЩЕ, — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. — США примут их, если вы этого не сделаете!»

Ранее сборная Ирана проиграла все три матча на групповом этапе Кубка Азии с общим счетом 0:9 и теперь должна покинуть турнир. Газета The Guardian в понедельник сообщила, что пять футболисток «сбежали от своих кураторов и находятся под опекой полиции Квинсленда». По данным австралийского портала news.com, контакт со спортсменками поддерживает министерство внутренних дел Австралии. Также утверждается, что министр внутренних дел Тони Берк прилетел в Квинсленд, чтобы поговорить с игроками. Он должен выступить с заявлением во вторник.

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары обновлено 20:06
20:06 8264
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 5111
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 275
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 161
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 264
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1065
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1890
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3596
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3223
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 4235
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 9952

