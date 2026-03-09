Трамп — премьеру Австралии: дайте убежище иранским футболисткам

Иранские футболистки ранее были названы ведущим государственного телевидения Мохаммедом Резой Шахбази «предательницами военного времени» после того, как они отказались исполнять государственный гимн перед стартовым матчем турнира. Перед вторым матчем иранки уже пели гимн, параллельно отдавая честь. По мнению правозащитников, по возвращении в Иран спортсменкам может грозить смертная казнь.

Президент США заявил, что Австралия «совершает ужасную гуманитарную ошибку», позволяя спортсменкам покинуть страну и вернуться в Иран, «где их, скорее всего, убьют». «Не совершайте ошибку, господин премьер-министр, дайте УБЕЖИЩЕ, — написал Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. — США примут их, если вы этого не сделаете!»

Ранее сборная Ирана проиграла все три матча на групповом этапе Кубка Азии с общим счетом 0:9 и теперь должна покинуть турнир. Газета The Guardian в понедельник сообщила, что пять футболисток «сбежали от своих кураторов и находятся под опекой полиции Квинсленда». По данным австралийского портала news.com, контакт со спортсменками поддерживает министерство внутренних дел Австралии. Также утверждается, что министр внутренних дел Тони Берк прилетел в Квинсленд, чтобы поговорить с игроками. Он должен выступить с заявлением во вторник.