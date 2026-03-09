«Настоящий лидер и летчик»: погиб герой Украины

На востоке Украины в боевых действиях погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач, сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что полковник погиб во время выполнения боевого задания в условиях значительного превосходства воздушного противника и противодействия российских систем ПВО.

«Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым летчиком», – рассказали в Воздушных силах Украины.

Герой Украины совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику и средства связи российской армии.

В Воздушных силах сообщили, что обстоятельства гибели Довгача в настоящий момент устанавливаются.