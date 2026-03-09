USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

«Настоящий лидер и летчик»: погиб герой Украины

19:28 1603

На востоке Украины в боевых действиях погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач, сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что полковник погиб во время выполнения боевого задания в условиях значительного превосходства воздушного противника и противодействия российских систем ПВО.

«Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым летчиком», – рассказали в Воздушных силах Украины.

Герой Украины совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику и средства связи российской армии.

В Воздушных силах сообщили, что обстоятельства гибели Довгача в настоящий момент устанавливаются.

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары обновлено 20:06
20:06 8267
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 5111
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 277
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 166
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 266
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1065
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1891
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3596
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3225
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 4235
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 9952
