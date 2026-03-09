Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Глава азербайджанского государства осудил ракетную атаку на территорию Турецкой Республики, выразил поддержку братскому турецкому народу.
В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана за телефонный звонок и его позицию.
Ранее Минобороны Турции сообщило, что силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, базирующиеся в Восточном Средиземноморье, сбили в воздушном пространстве страны баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана.