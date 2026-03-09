Кувейт вызвал иранского посла

Министерство иностранных дел Кувейта сообщило о вручении ноты протеста иранскому послу в связи с продолжающимися ударами по кувейтской территории.

«Министерство иностранных дел… в понедельник, 9 марта, вызвало во второй раз посла Исламской Республики Иран в Государстве Кувейт для вручения ему ноты протеста в связи с продолжающейся иранской агрессией против Кувейта», — говорится в заявлении ведомства.

В ночь с воскресенья на понедельник кувейтские власти сообщили о пожаре на электростанции и водоочистной станции после повреждения топливного бака, который удалось потушить.

Ранее, в воскресенье утром, кувейтская служба гражданской авиации сообщала, что беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет.