Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Кувейт вызвал иранского посла

19:43 598

Министерство иностранных дел Кувейта сообщило о вручении ноты протеста иранскому послу в связи с продолжающимися ударами по кувейтской территории.

«Министерство иностранных дел… в понедельник, 9 марта, вызвало во второй раз посла Исламской Республики Иран в Государстве Кувейт для вручения ему ноты протеста в связи с продолжающейся иранской агрессией против Кувейта», — говорится в заявлении ведомства.

В ночь с воскресенья на понедельник кувейтские власти сообщили о пожаре на электростанции и водоочистной станции после повреждения топливного бака, который удалось потушить.

Ранее, в воскресенье утром, кувейтская служба гражданской авиации сообщала, что беспилотник попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, жертв нет.

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары обновлено 20:06
20:06 8273
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 5116
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 280
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 174
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 270
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1066
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1894
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3598
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3227
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 4236
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 9953

