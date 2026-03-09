Американцы перебрасывают Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

Часть батарей американских зенитных ракетных комплексов Patriot, размещенных в Южной Корее, переброшена на Ближний Восток в связи с обострением ситуации в регионе, сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на источники.

По информации телеканала, на авиабазе США в Осане был замечен сверхтяжелый стратегический транспортный самолет C-5 Super Galaxy, способный перевозить до 127 тонн груза. Такие самолеты обычно используются для транспортировки крупногабаритных средств противовоздушной обороны, включая пусковые установки Patriot и элементы системы THAAD.

«По нашим данным, часть батарей Patriot уже переброшена на Ближний Восток. Насколько нам известно, (в переброску) вошла также часть сил THAAD с базы в Сончжу», — сообщил TV Chosun источник, знакомый с ситуацией в сфере военной безопасности.

Командование американских войск в Южной Корее, отвечая на запрос телеканала, заявило, что не может подтвердить информацию о перемещении средств противовоздушной обороны, и подчеркнуло, что сосредоточено на поддержании боеготовности на Корейском полуострове.

Южнокорейские военные отметили устойчивость союзной обороны. Представитель министерства обороны Республики Корея Чон Бит На заявила, что Сеул и Вашингтон «постоянно поддерживают тесное взаимодействие, чтобы не возникало каких-либо пробелов в сфере безопасности».

В то же время эксперты полагают, что возможная переброска части комплексов Patriot не окажет серьезного влияния на оборону страны.