Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Американцы перебрасывают Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

Часть батарей американских зенитных ракетных комплексов Patriot, размещенных в Южной Корее, переброшена на Ближний Восток в связи с обострением ситуации в регионе, сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на источники.

По информации телеканала, на авиабазе США в Осане был замечен сверхтяжелый стратегический транспортный самолет C-5 Super Galaxy, способный перевозить до 127 тонн груза. Такие самолеты обычно используются для транспортировки крупногабаритных средств противовоздушной обороны, включая пусковые установки Patriot и элементы системы THAAD.

«По нашим данным, часть батарей Patriot уже переброшена на Ближний Восток. Насколько нам известно, (в переброску) вошла также часть сил THAAD с базы в Сончжу», — сообщил TV Chosun источник, знакомый с ситуацией в сфере военной безопасности.

Командование американских войск в Южной Корее, отвечая на запрос телеканала, заявило, что не может подтвердить информацию о перемещении средств противовоздушной обороны, и подчеркнуло, что сосредоточено на поддержании боеготовности на Корейском полуострове.

Южнокорейские военные отметили устойчивость союзной обороны. Представитель министерства обороны Республики Корея Чон Бит На заявила, что Сеул и Вашингтон «постоянно поддерживают тесное взаимодействие, чтобы не возникало каких-либо пробелов в сфере безопасности».

В то же время эксперты полагают, что возможная переброска части комплексов Patriot не окажет серьезного влияния на оборону страны.

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Путин хочет поставлять газ в ЕС
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Хуситы включаются в войну
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
