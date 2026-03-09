Путин хочет поставлять газ в ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что перебои в поставках нефти и газа, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке, оказывают серьезное воздействие на всю систему международных экономических отношений. Об этом он сообщил на совещании в Кремле, посвященном ситуации на мировом рынке.

«Сегодня мы видим логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов и видим, что это самым негативным образом отражается на глобальном производстве, на глобальных цепочках. Бьют по промышленности и по всей, без всякого преувеличения, системе международных экономических отношений», – отметил президент.

Он подчеркнул, что поставки сжиженного природного газа с Ближнего Востока уже резко сократились. «В регионе снизились производственные мощности, на восстановление которых уйдут недели, а то и месяцы. Оперативно компенсировать выпадающие объемы невозможно. В итоге глобальные цены на газ также растут – по-моему, даже более быстрыми темпами, чем нефтяные», – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что попытки найти новые маршруты экспорта нефти с Ближнего Востока сопряжены со сложностями и высокими затратами, тогда как топливо потребителям нужно уже сейчас. «Изменение логистики не только займет долгое время, но и потребует значительных расходов на инфраструктуру, расширение морских терминалов. И, конечно, будет сопряжена с высокими политическими рисками, которые никуда не делись», – подчеркнул он.

Президент России также прокомментировал ситуацию на европейском рынке нефти и газа. По его словам, Россия готова поставлять углеводороды в ЕС, однако ждет сигналов о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере. «Нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что с 25 апреля страны ЕС планируют ввести дополнительные ограничения на покупку российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ, вплоть до полного запрета поставок в 2027 году. «В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересное направление, ну и закрепиться там, что самое главное», – отметил российский лидер.