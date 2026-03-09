Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что израильские ВВС не причастны к удару по начальной школе для девочек в иранском Минабе.

«Мы изучаем подобные инциденты, мы не считаем, что ВВС Израиля были причастны к данному инциденту», – заявил Данон журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Постпред подчеркнул, что Израиль не наносит удары по гражданским объектам. «Мы бьем по военной инфраструктуре», – добавил он.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В тот же день иранские власти сообщили о разрушительном ударе по начальной школе для девочек в южном городе Минабе. По данным властей, в результате атаки погибли 165 человек – преимущественно ученицы, а также родители и учителя, еще 95 получили ранения.