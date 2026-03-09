США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов

США зафиксировали перехват зашифрованных сообщений, предположительно исходящих из Ирана, которые могли служить «оперативным сигналом» для «спящих агентов» Тегерана за пределами страны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на уведомление американского правительства, направленное правоохранительным органам.

«В уведомлении, с которым ознакомился телеканал ABC News, отмечается «предварительный анализ сигналов» сообщения «вероятно иранского происхождения», ретранслированного через несколько стран вскоре после гибели (верховного лидера Ирана) аятоллы Али Хаменеи», – сообщает издание.

По информации телеканала, перехваченное сообщение было зашифровано и, по-видимому, предназначалось для «конспиративных получателей», владеющих ключом шифрования. Такие передачи в разведывательной практике используют для установления контактов с агентами без интернета и сотовой связи.

«Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции с признаками международной ретрансляции требует повышенной ситуационной настороженности», – говорится в документе, с которым ознакомился ABC News.

В уведомлении правоохранительным органам рекомендуют усилить мониторинг подозрительных сигналов в радиоэфире. Если достоверность переданных сведений подтвердится, это может указывать на подготовку Ираном использования своих «спящих ячеек» на Западе для возможных ответных действий, подчеркивает телеканал.