USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов

20:39 202

США зафиксировали перехват зашифрованных сообщений, предположительно исходящих из Ирана, которые могли служить «оперативным сигналом» для «спящих агентов» Тегерана за пределами страны, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на уведомление американского правительства, направленное правоохранительным органам.

«В уведомлении, с которым ознакомился телеканал ABC News, отмечается «предварительный анализ сигналов» сообщения «вероятно иранского происхождения», ретранслированного через несколько стран вскоре после гибели (верховного лидера Ирана) аятоллы Али Хаменеи», – сообщает издание.

По информации телеканала, перехваченное сообщение было зашифровано и, по-видимому, предназначалось для «конспиративных получателей», владеющих ключом шифрования. Такие передачи в разведывательной практике используют для установления контактов с агентами без интернета и сотовой связи.

«Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции с признаками международной ретрансляции требует повышенной ситуационной настороженности», – говорится в документе, с которым ознакомился ABC News.

В уведомлении правоохранительным органам рекомендуют усилить мониторинг подозрительных сигналов в радиоэфире. Если достоверность переданных сведений подтвердится, это может указывать на подготовку Ираном использования своих «спящих ячеек» на Западе для возможных ответных действий, подчеркивает телеканал.

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары обновлено 20:06
20:06 8294
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 5129
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 295
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 203
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 279
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1074
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1902
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3606
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3230
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 4239
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 9959

ЭТО ВАЖНО

Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары
Турция в состоянии готовности: Эрдоган осудил иранские удары обновлено 20:06
20:06 8294
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 5129
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 295
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
США перехватили «секретный шифр»: Иран активирует спящих агентов
20:39 203
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
Школа в Иране: Израиль отрицает причастность к удару
20:29 279
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
Алиев и Эрдоган созвонились: Баку осуждает удар по Турции
19:34 1074
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
«Эпическая ярость»: Рубио пообещал стереть ракетную мощь Ирана
18:33 1902
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
Ильхам Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана
17:03 3606
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
Минобороны Азербайджана: Мы рядом с Турцией
16:47 3230
Хуситы включаются в войну
Хуситы включаются в войну
16:10 4239
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана
США и Израиль уничтожили крупные авиабазы Ирана видео; обновлено 17:54
17:54 9959
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться