Нефтяной хаос на рынке: Трамп готовит «сильный план»

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует рассмотреть меры, способные сдержать рост мировых цен на нефть, которые значительно повысились на фоне эскалации конфликта с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Администрация президента США выражает обеспокоенность резким ростом цен на нефть выше $100 за баррель, который может негативно отразиться на американском бизнесе и потребителях в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, где республиканцы рассчитывают сохранить контроль над Конгрессом.
Среди рассматриваемых мер:
- совместный выпуск нефти из стратегических резервов странами G7;
- ограничение экспорта из США;
- вмешательство в рынки нефтяных фьючерсов;
- отмена отдельных федеральных налогов и временное снятие ограничений закона Джонса, предусматривающего перевозку топлива внутри страны только на судах под американским флагом.
В Белом доме отметили, что Трамп и его команда обладают «сильным планом» по стабилизации энергетических рынков. Представитель администрации подчеркнул, что все разумные варианты будут тщательно рассмотрены, а координация с профильными ведомствами ведется непрерывно.
Однако эксперты выражают сомнения в эффективности предложенных мер до тех пор, пока боевые действия блокируют поставки через Ормузский пролив, обеспечивающие пятую часть мирового спроса на нефть. После начала ударов США и Израиля 28 февраля цены краткосрочно достигали $119 за баррель, отмечает Reuters.
Совещания по этой теме проходят с участием высокопоставленных чиновников, включая главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и старшего советника Стивена Миллера. Попытки организовать военно-морское сопровождение танкеров в проливе пока не дали результатов для восстановления судоходства, сообщает агентство.
*** 20:43
Администрация США признала, что в случае длительных перебоев поставок через Ормузский пролив даже полная продажа нефти из стратегического резерва страны не способна стабилизировать мировые энергетические рынки, сообщает газета The Washington Post (WP).
«Даже если бы администрация (президента США Дональда) Трампа полностью опустошила резерв (чего Трамп, по всей видимости, не намерен делать), этого и близко не хватило бы, чтобы компенсировать долгосрочные перебои поставок через пролив. В 2024 году через Ормузский пролив ежесуточно транспортировали около 20 млн баррелей нефти», – отмечает The Washington Post.
Газета констатирует, что с прошлой недели в США «стоимость топлива неуклонно растет, и, если цены не упадут в ближайшее время, стоимость энергоносителей может стать серьезной политической проблемой».
В статье подчеркивается, что Соединенные Штаты вряд ли смогут в ближайшем будущем нарастить поставки нефти из Венесуэлы. «На восстановление венесуэльской инфраструктуры с целью увеличения объемов экспорта уйдут годы, а крупные нефтяные компании настороженно относятся к тому, чтобы вкладывать в это средства», – сообщает издание.
Ранее цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель впервые с 17 июня 2022 года.
Министр энергетики США Крис Райт 8 марта заявил в эфире телеканала CBS, что администрация при необходимости может начать продавать нефть из стратегического резерва для снижения стоимости топлива на мировых рынках в связи с проведением военной операции против Ирана.