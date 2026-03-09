Нефтяной хаос на рынке: Трамп готовит «сильный план»

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни планирует рассмотреть меры, способные сдержать рост мировых цен на нефть, которые значительно повысились на фоне эскалации конфликта с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Администрация президента США выражает обеспокоенность резким ростом цен на нефть выше $100 за баррель, который может негативно отразиться на американском бизнесе и потребителях в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, где республиканцы рассчитывают сохранить контроль над Конгрессом.

Среди рассматриваемых мер:

совместный выпуск нефти из стратегических резервов странами G7;

ограничение экспорта из США;

вмешательство в рынки нефтяных фьючерсов;

отмена отдельных федеральных налогов и временное снятие ограничений закона Джонса, предусматривающего перевозку топлива внутри страны только на судах под американским флагом.

В Белом доме отметили, что Трамп и его команда обладают «сильным планом» по стабилизации энергетических рынков. Представитель администрации подчеркнул, что все разумные варианты будут тщательно рассмотрены, а координация с профильными ведомствами ведется непрерывно.

Однако эксперты выражают сомнения в эффективности предложенных мер до тех пор, пока боевые действия блокируют поставки через Ормузский пролив, обеспечивающие пятую часть мирового спроса на нефть. После начала ударов США и Израиля 28 февраля цены краткосрочно достигали $119 за баррель, отмечает Reuters.

Совещания по этой теме проходят с участием высокопоставленных чиновников, включая главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и старшего советника Стивена Миллера. Попытки организовать военно-морское сопровождение танкеров в проливе пока не дали результатов для восстановления судоходства, сообщает агентство.