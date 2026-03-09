Саркози опять садится в тюрьму

Французский суд в понедельник отклонил просьбу бывшего президента Николя Саркози объединить два приговора, из-за чего он должен будет отдельно отбывать шестимесячное наказание за незаконное финансирование предвыборной кампании 2012 года, сообщает телеканал BFM.

Адвокаты Саркози просили применить так называемое объединение наказаний, чтобы уже отбытая мера по одному делу зачлась в счет другого. Речь идет о двух громких процессах последних лет – «деле о прослушке» и деле Bygmalion о фальшивых счетах во время президентской кампании 2012 года.

В феврале бывший президент потребовал признать, что шестимесячный срок лишения свободы по делу Bygmalion уже фактически исполнен. В качестве аргумента он ссылался на то, что в период с февраля по май 2025 года носил электронный браслет в рамках наказания по «делу о прослушке». Суд, однако, признал, что условия для объединения приговоров в данном случае не выполнены.

Французское уголовное право позволяет объединять приговоры, если преступления совершены до вынесения окончательного решения и назначенные наказания однородны. По мнению суда, эти критерии в ситуации Саркози не позволяют автоматически зачесть уже отбытое наказание. Бывший президент должен будет исполнить приговор по делу Bygmalion – шесть месяцев лишения свободы с электронным браслетом.

16 марта в Париже начнется новый процесс в апелляционном суде по делу о предполагаемом ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. В предыдущей инстанции он был признан виновным в «участии в преступном сообществе» и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год и после ухода из политики неоднократно становился фигурантом судебных расследований.