USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Саркози опять садится в тюрьму

20:50 1159

Французский суд в понедельник отклонил просьбу бывшего президента Николя Саркози объединить два приговора, из-за чего он должен будет отдельно отбывать шестимесячное наказание за незаконное финансирование предвыборной кампании 2012 года, сообщает телеканал BFM.

Адвокаты Саркози просили применить так называемое объединение наказаний, чтобы уже отбытая мера по одному делу зачлась в счет другого. Речь идет о двух громких процессах последних лет – «деле о прослушке» и деле Bygmalion о фальшивых счетах во время президентской кампании 2012 года.

В феврале бывший президент потребовал признать, что шестимесячный срок лишения свободы по делу Bygmalion уже фактически исполнен. В качестве аргумента он ссылался на то, что в период с февраля по май 2025 года носил электронный браслет в рамках наказания по «делу о прослушке». Суд, однако, признал, что условия для объединения приговоров в данном случае не выполнены.

Французское уголовное право позволяет объединять приговоры, если преступления совершены до вынесения окончательного решения и назначенные наказания однородны. По мнению суда, эти критерии в ситуации Саркози не позволяют автоматически зачесть уже отбытое наказание. Бывший президент должен будет исполнить приговор по делу Bygmalion – шесть месяцев лишения свободы с электронным браслетом.

16 марта в Париже начнется новый процесс в апелляционном суде по делу о предполагаемом ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. В предыдущей инстанции он был признан виновным в «участии в преступном сообществе» и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год и после ухода из политики неоднократно становился фигурантом судебных расследований.

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18212
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 364
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 669
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 797
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1651
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1791
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1879
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1313
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10865
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6165
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2095

ЭТО ВАЖНО

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18212
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 364
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 669
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 797
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1651
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1791
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1879
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1313
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10865
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6165
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2095
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться