Индусы срочно покупают российскую нефть

Индийский энергетический гигант Reliance закупает около 6 миллионов баррелей российской нефти с немедленной поставкой в марте, пишет Reuters. По словам одного из источников агентства, компания приобрела партии основной российской экспортной марки Urals по цене «от минус $1 до плюс $1 к цене Brent Dated».

Кроме того, как отмечает Reuters, индийские нефтеперерабатывающие компании выкупили миллионы баррелей российской нефти с немедленной поставкой — речь идет о партиях, которые ранее находились в море.

Отмечается, что это стало возможным после того, как на прошлой неделе Вашингтон предоставил Нью-Дели 30-дневное освобождение от санкций для грузов, загруженных на суда по состоянию на 5 марта.

Индия — третий по величине импортер нефти в мире, при этом около 40% поставок она получает с Ближнего Востока, значительная часть которых проходит через Ормузский пролив, отмечает агентство.