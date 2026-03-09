USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление

Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление

21:13 1881

Иран сейчас не видит возможности для переговоров с США и Израилем, так как Вашингтон «уже дважды обманывал» исламскую республику. Об этом заявил советник аппарата верховного лидера Ирана Камаль Харази.

«Я больше не вижу пространства для дипломатии, потому что [президент США] Дональд Трамп обманывал других и не сдерживает своих обещаний. Мы столкнулись с этим дважды», - сказал он.

Харази предположил, что возможность для переговоров может возникнуть, когда «экономическое давление возрастет до такой степени, что другие страны вмешаются для того, чтобы обеспечить прекращение агрессии США и Израиля против Ирана».

