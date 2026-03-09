Мир адаптируется к дефициту нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало страны «Большой семерки» объединить усилия по использованию стратегических запасов нефти на фоне стремительного роста цен на энергоносители из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр финансов Японии Сацуки Катаяма, передает агентство Reuters.

По его словам, во время последних переговоров с представителями стран G7 обсуждались возможные меры для стабилизации мирового энергетического рынка.

«МЭА призвало каждую страну скоординировано выпустить нефтяные резервы», – подчеркнул Катаяма.

«Страны G7 договорились продолжать внимательно следить за развитием событий на энергетическом рынке и принимать необходимые меры для поддержания глобального энергоснабжения, включая выпуск нефтяных резервов», – указал министр.

Во встрече также приняли участие представители Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка и Международного валютного фонда.

По словам Катаямы, в ближайшее время страны G7 намерены провести отдельное заседание министров энергетики для обсуждения дальнейших шагов.