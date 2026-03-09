USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп поручил возобновить ядерные испытания «на равных условиях» с Китаем и Россией, что стало неожиданностью, так как Вашингтон не проводил их с 1992 года. Многие аналитики считали, что возобновление ядерных испытаний со стороны США может подтолкнуть Пекин и Москву к аналогичному шагу. 

Как пишет старший научный сотрудник по вопросам стратегического сдерживания в Центре национальной безопасности им. Эллисона при Фонде «Наследие» Роберт Питерс в своем материале для The Washington Post, Китай проводил испытания ядерного оружия за несколько лет до поручения Трампа правительству США. Более того, Пекин, вероятно, создает ядерный арсенал не для сдерживания, а для ведения ядерной войны.

Питерс отметил, что Китай продолжает отрицать проведение каких-либо ядерных испытаний и даже призывает США отказаться от своего плана. Тем не менее, всего спустя несколько дней после октябрьского заявления Трампа председатель сенатского комитета по разведке заявил, что у ЦРУ есть сведения о том, что Россия и Китай провели испытания сверхкритического ядерного оружия.

Уже 6 февраля заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно во время выступления в Женеве рассказал, что Китай провел испытания ядерных взрывных устройств с заявленной мощностью в сотни килотонн. Он поделился, что Пекин пытался скрыть испытания, использовав метод «декуплинга» - способ снижения эффективности сейсмического мониторинга.

Также Питерс напомнил, что 17 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йео предоставил более конкретные подробности испытания ядерного оружия Китаем, которое, по его словам, состоялось 22 июня 2020 года.

«Вероятный взрыв произошел в непосредственной близости от ядерного полигона Лоп-Нур. Испытание было сверхкритическим. Оно привело к выбросу энергии, что довольно очевидно из сейсмических графиков», - рассказывал Йео.

