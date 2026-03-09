USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Пашинян за срочный мир на Ближнем Востоке

21:41 597

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным скорейшее разрешение кризиса вокруг Ирана и готов поддержать любую инициативу, направленную на установление мира на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с участием глав Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен.

«Премьер-министр подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности и стабилизацию ситуации, подчеркнув необходимость скорейшего урегулирования кризиса. Пашинян подтвердил готовность Армении поддержать все конструктивные инициативы, нацеленные на мир и стабильность», – говорится в сообщении армянского кабмина.

Собеседники обменялись мнениями относительно сложившейся ситуации, отметив важность активизации дипломатических усилий.

В видеоконференции участвовали лидеры Иордании, Египта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Турции, Армении, Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Омана.

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18228
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 376
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 686
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 807
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1664
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1800
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1886
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1318
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10873
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6169
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2101

