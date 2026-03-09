Пашинян за срочный мир на Ближнем Востоке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным скорейшее разрешение кризиса вокруг Ирана и готов поддержать любую инициативу, направленную на установление мира на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с участием глав Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен.
«Премьер-министр подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности и стабилизацию ситуации, подчеркнув необходимость скорейшего урегулирования кризиса. Пашинян подтвердил готовность Армении поддержать все конструктивные инициативы, нацеленные на мир и стабильность», – говорится в сообщении армянского кабмина.
Собеседники обменялись мнениями относительно сложившейся ситуации, отметив важность активизации дипломатических усилий.
В видеоконференции участвовали лидеры Иордании, Египта, Бахрейна, Ливана, Сирии, Турции, Армении, Ирака, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Омана.