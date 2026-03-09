Жительница Анкары утверждает: «Трамп – мой отец и начал войну из-за меня»

Турчанка Неджла Озмен, которая называет Дональда Трампа своим отцом, утверждает, что президент США развязал войну с Ираном из-за сообщений о ней.

Зимой стало известно, что жительница Анкары Неджла Озмен пытается через суд доказать, что ее отцом является президент США Дональд Трамп, и требует проведения ДНК-теста. Женщина уверена, что Трамп – хороший отец и не отвергнет ее.

«Папочка, не обижайся, но я поддерживаю Иран», – заявила Озмен в видео, опубликованном в Instagram.

«Мой отец (Трамп) начал войну против Ирана. Думаю, что он таким образом пытается сделать так, чтобы про меня забыли, он пытается этими новостями «убрать» меня из повестки дня – но будь уверен, я пойду до конца в своей борьбе. Не вмешивайся в дела других стран, папа», – подчеркнула женщина.