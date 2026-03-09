Жительница Анкары утверждает: «Трамп – мой отец и начал войну из-за меня»

USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Турчанка Неджла Озмен, которая называет Дональда Трампа своим отцом, утверждает, что президент США развязал войну с Ираном из-за сообщений о ней.

Зимой стало известно, что жительница Анкары Неджла Озмен пытается через суд доказать, что ее отцом является президент США Дональд Трамп, и требует проведения ДНК-теста. Женщина уверена, что Трамп – хороший отец и не отвергнет ее.

«Папочка, не обижайся, но я поддерживаю Иран», – заявила Озмен в видео, опубликованном в Instagram.

«Мой отец (Трамп) начал войну против Ирана. Думаю, что он таким образом пытается сделать так, чтобы про меня забыли, он пытается этими новостями «убрать» меня из повестки дня – но будь уверен, я пойду до конца в своей борьбе. Не вмешивайся в дела других стран, папа», – подчеркнула женщина.

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18231
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 379
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 689
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 808
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1665
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1801
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1888
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1318
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10874
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6171
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2102

