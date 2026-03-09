Нидерланды отправляют фрегат на защиту Турции

USD 1.7000
Правительство Нидерландов решило отправить фрегат Zr. Ms. Evertsen в восточную часть Средиземного моря для участия в миссии по обеспечению безопасности союзников королевства в рамках ЕС и НАТО на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на письмо министров обороны Дилана Йешильгёза-Зегериуса и иностранных дел Тома Берендсена, направленное в парламент страны.

Члены правительства сообщили депутатам, что фрегат будет использоваться для защиты стран региона, включая Кипр и Турцию, на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, задачей нидерландского корабля станет обеспечение безопасности других союзных судов в Средиземном море, включая сопровождение французского авианосца Charles de Gaulle и входящих в его группу кораблей.

Отмечается, что на борту фрегата находятся около 170 военнослужащих. Ранее корабль участвовал в совместных учениях с авианосцем Charles de Gaulle в Балтийском море, а сейчас оба судна находятся в районе Мальты.

Правительство описывает участие Нидерландов как «ограниченную операцию оборонительного характера». Предполагается, что миссия продлится несколько недель, ориентировочно до начала апреля.

