USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Убили охранника Хаменеи

22:03 1672

Иранские СМИ сообщают о гибели Мохаммадрезы Сакфифара - одного из давних охранников верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По имеющейся информации, он погиб в первый день атаки на офис иранского лидера.

Сакфифар много лет входил в ближайший круг охраны и считался одним из доверенных сотрудников, связанных с аппаратом верховного лидера. Также сообщается, что во время того же нападения погибли и были ранены несколько других сотрудников службы безопасности. Точные данные о числе пострадавших пока не раскрываются.

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18236
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 383
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 695
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 812
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1673
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1805
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1889
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1319
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10877
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6171
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2103

ЭТО ВАЖНО

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18236
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 383
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 695
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 812
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1673
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1805
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1889
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1319
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10877
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6171
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2103
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться