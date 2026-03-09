Убили охранника Хаменеи

Иранские СМИ сообщают о гибели Мохаммадрезы Сакфифара - одного из давних охранников верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По имеющейся информации, он погиб в первый день атаки на офис иранского лидера.

Сакфифар много лет входил в ближайший круг охраны и считался одним из доверенных сотрудников, связанных с аппаратом верховного лидера. Также сообщается, что во время того же нападения погибли и были ранены несколько других сотрудников службы безопасности. Точные данные о числе пострадавших пока не раскрываются.