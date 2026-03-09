USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции

22:19 813

Турция, активно используя дипломатические возможности, сталкивается с серьезными вызовами, так как конфликт с Ираном угрожает дестабилизировать не только Ближний Восток, но и безопасность, и экономику страны, считают аналитики польского Центра восточноевропейских исследований (OSW).

С одной стороны, Турция активно призывает к дипломатии и усиливает контакты с лидерами стран региона, надеясь предотвратить распространение насилия. Однако, как отмечают эксперты, такой подход не лишен трудностей. Анкара осознает, что ее позиция может оказаться под угрозой, если Иран предпримет более агрессивные действия в ответ на вмешательство США и Израиля. В этом контексте Турция, несмотря на акцент на мирное разрешение конфликта, уже заявила, что при необходимости может прибегнуть к военным мерам для защиты собственной безопасности.

Тем не менее, OSW отмечает, что Турция понимает: ее дипломатическая позиция во многом определяется страхом перед дестабилизацией. В первую очередь Анкара обеспокоена возможным ростом потока беженцев. Уже сейчас Турция принимает более 3,5 млн беженцев, и любое усиление кризиса в соседних государствах может серьезно обострить социальную и экономическую ситуацию внутри страны, что чревато политическими последствиями.

Кроме того, Турция выражает растущую озабоченность возможными последствиями для мирного процесса с курдскими группировками, что также ставит под угрозу внутреннюю стабильность. В таких условиях, как утверждают эксперты, Анкаре придется искать баланс между защитой своих интересов и стремлением не вовлечься в расширяющийся конфликт.

Судя по всему, Турция будет пытаться сохранить гибкость, выступая посредником и продолжая призывать к мирным переговорам. При этом эти усилия могут столкнуться с усиливающимся давлением как внутри страны, так и со стороны международных игроков, заинтересованных в укреплении позиций Израиля и США в регионе, говорится в статье.

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18240
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 386
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 699
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 814
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1675
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1807
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1890
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1319
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10877
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6172
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2105

ЭТО ВАЖНО

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18240
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 386
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 699
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 814
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1675
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1807
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1890
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1319
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10877
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6172
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2105
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться