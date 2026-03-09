Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции

Турция, активно используя дипломатические возможности, сталкивается с серьезными вызовами, так как конфликт с Ираном угрожает дестабилизировать не только Ближний Восток, но и безопасность, и экономику страны, считают аналитики польского Центра восточноевропейских исследований (OSW).

С одной стороны, Турция активно призывает к дипломатии и усиливает контакты с лидерами стран региона, надеясь предотвратить распространение насилия. Однако, как отмечают эксперты, такой подход не лишен трудностей. Анкара осознает, что ее позиция может оказаться под угрозой, если Иран предпримет более агрессивные действия в ответ на вмешательство США и Израиля. В этом контексте Турция, несмотря на акцент на мирное разрешение конфликта, уже заявила, что при необходимости может прибегнуть к военным мерам для защиты собственной безопасности.

Тем не менее, OSW отмечает, что Турция понимает: ее дипломатическая позиция во многом определяется страхом перед дестабилизацией. В первую очередь Анкара обеспокоена возможным ростом потока беженцев. Уже сейчас Турция принимает более 3,5 млн беженцев, и любое усиление кризиса в соседних государствах может серьезно обострить социальную и экономическую ситуацию внутри страны, что чревато политическими последствиями.

Кроме того, Турция выражает растущую озабоченность возможными последствиями для мирного процесса с курдскими группировками, что также ставит под угрозу внутреннюю стабильность. В таких условиях, как утверждают эксперты, Анкаре придется искать баланс между защитой своих интересов и стремлением не вовлечься в расширяющийся конфликт.

Судя по всему, Турция будет пытаться сохранить гибкость, выступая посредником и продолжая призывать к мирным переговорам. При этом эти усилия могут столкнуться с усиливающимся давлением как внутри страны, так и со стороны международных игроков, заинтересованных в укреплении позиций Израиля и США в регионе, говорится в статье.