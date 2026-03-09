USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Европа призвала Израиль прекратить

22:25 704

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала Израиль остановить военные действия в Ливане и подчеркнула, что дипломатические усилия остаются главным инструментом предотвращения дальнейшей дестабилизации региона.

«Действия Израиля были чрезмерно жесткими. Его удары приводят к массовому перемещению населения и усугубляют и без того нестабильную ситуацию», – приводит слова Каллас агентство Reuters.

Она подчеркнула, что Израиль должен «уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана», и отметила, что дипломатические усилия остаются наиболее эффективным способом предотвратить дальнейшую эскалацию.

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18243
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 387
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 704
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 817
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1678
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1808
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1891
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1320
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10878
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6173
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2107

