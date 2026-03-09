Европа призвала Израиль прекратить

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас призвала Израиль остановить военные действия в Ливане и подчеркнула, что дипломатические усилия остаются главным инструментом предотвращения дальнейшей дестабилизации региона.

«Действия Израиля были чрезмерно жесткими. Его удары приводят к массовому перемещению населения и усугубляют и без того нестабильную ситуацию», – приводит слова Каллас агентство Reuters.

Она подчеркнула, что Израиль должен «уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана», и отметила, что дипломатические усилия остаются наиболее эффективным способом предотвратить дальнейшую эскалацию.