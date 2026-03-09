Иран «вмешался»: переговоры Украины, США и России встают на паузу

Очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, запланированный на эту неделю, переносится по инициативе американской стороны, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о результатах встречи с украинской переговорной командой. Главной темой обсуждения стала следующая встреча с США и Россией, которая переносится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуация вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», – говорится в заявлении президента.

Зеленский добавил, что Украина готова к переговорам в любой момент и в формате, который «может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны».

«Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и – шире – всего Запада», – подчеркнул он.