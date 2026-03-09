USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Иран «вмешался»: переговоры Украины, США и России встают на паузу

22:34 380

Очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, запланированный на эту неделю, переносится по инициативе американской стороны, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о результатах встречи с украинской переговорной командой. Главной темой обсуждения стала следующая встреча с США и Россией, которая переносится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуация вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», – говорится в заявлении президента.

Зеленский добавил, что Украина готова к переговорам в любой момент и в формате, который «может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны».

«Мы видим, что россияне сейчас пытаются манипулировать ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Залива в пользу своей агрессии, а также превратить удары иранского режима по соседям и американским базам фактически во второй фронт российской войны против Украины и – шире – всего Запада», – подчеркнул он.

Иран повышает ставки
Иран повышает ставки обновлено 21:19; видео
21:19 18244
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
22:41 393
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
22:40 710
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
22:19 819
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
22:03 1681
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
Китай готовит ядерное оружие, и вовсе не для обороны
21:30 1811
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
Иран раскрыл свою тактику: экономическое давление
21:13 1892
Индусы срочно покупают российскую нефть
Индусы срочно покупают российскую нефть
20:49 1321
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции
Анкара требует объяснений: посол Ирана вызван в МИД Турции обновлено 22:03
22:03 10880
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое
Многомиллиардная недвижимость Моджтабы Хаменеи в Лондоне и Европе, офшоры, банки и другое все еще актуально
14:00 6174
Путин хочет поставлять газ в ЕС
Путин хочет поставлять газ в ЕС
20:24 2109

