Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»

В интернете опубликовали видео, снятое, судя по описанию, на одном из пляжей Дубая.
На кадрах истребитель F-16 ВВС ОАЭ атакует иранский беспилотник «Шахед» на очень низкой высоте.
March 9, 2026
В интернете опубликовали видео, снятое, судя по описанию, на одном из пляжей Дубая.
На кадрах истребитель F-16 ВВС ОАЭ атакует иранский беспилотник «Шахед» на очень низкой высоте.
March 9, 2026
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.