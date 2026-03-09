Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу

Сегодня были сыграны еще два матча 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги. В важной игре в борьбе за попадание в еврокубки «Туран-Товуз» в гостях со счетом 1:0 обыграл «Нефтчи» и вновь доказал, что является главным фаворитом в борьбе за 3-е место. Единственный гол на 56-й минуте забил бразилец Жоарлем Сантос.

Стоит напомнить, что товузцы в первый и пока последний раз играли в еврокубках в далеком 1994 году.

Три очка, добытые в Баку командой Курбана Бердыева, тем ценнее, что главный преследователь «Туран-Товуза» - команда «Зиря» - не смогла сегодня победить. Подопечные Рашада Садыхова сегодня в родных стенах с трудом ушли от поражения от одного из аутсайдеров чемпионата «Кяпяза» - 2:2.