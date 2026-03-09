USD 1.7000
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу

Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
22:41 397

Сегодня были сыграны еще два матча 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В важной игре в борьбе за попадание в еврокубки «Туран-Товуз» в гостях со счетом 1:0 обыграл «Нефтчи» и вновь доказал, что является главным фаворитом в борьбе за 3-е место. Единственный гол на 56-й минуте забил бразилец Жоарлем Сантос.

Стоит напомнить, что товузцы в первый и пока последний раз играли в еврокубках в далеком 1994 году.

Три очка, добытые в Баку командой Курбана Бердыева, тем ценнее, что главный преследователь «Туран-Товуза» - команда «Зиря» - не смогла сегодня победить. Подопечные Рашада Садыхова сегодня в родных стенах с трудом ушли от поражения от одного из аутсайдеров чемпионата «Кяпяза» - 2:2.

Ну а «Нефтчи» теперь сложно будет подняться даже на 4-е место, хотя шансы все еще есть.

Напомним результаты других матчей 23-го тура: «Карван-Евлах» - «Сумгаит» - 1:1, «Шамахы» - «Имишли» - 0:0, «Карабах» - «Араз-Нахчыван» - 6:0.

Тур завершится завтра матчем с участием лидера «Сабаха», который примет «Габалу».

