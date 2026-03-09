Иран отодвинул Газу на второй план

Инициатива президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта в Газе, поддержка которой уже обеспечена обещанными миллиардными взносами стран Персидского залива, теперь сталкивается с новым осложнением – военными действиями с Ираном, сообщает агентство Reuters.

По информации источников, знакомых с ходом переговоров, дипломатический процесс фактически приостановился после 28 февраля, когда Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Эскалация конфликта в регионе осложнила работу посредников и поставила под угрозу ключевую внешнеполитическую инициативу Трампа.

Изначально план предусматривал завершение боевых действий в Газе, разоружение палестинской группировки ХАМАС и последующее восстановление анклава. Радикалы должны были сложить оружие в обмен на амнистию.

Посредники из Белого дома вели закрытые переговоры между Израилем и ХАМАСом, а финансирование инициативы должно было обеспечиваться странами Персидского залива. Трампу удалось заручиться многомиллиардными обязательствами арабских государств менее чем за месяц до начала нового этапа конфликта.

Однако после обострения ситуации многое изменилось. Страны, которые обещали финансовую поддержку, теперь сами находятся под угрозой иранских ударов, что может повлиять на их готовность выполнять обязательства.

В то же время в Белом доме заявляют, что переговоры не прекращены. «Обсуждения по вопросам разоружения продолжаются и носят позитивный характер. Все посредники согласны, что это критически важный шаг для восстановления жизни населения Газы», – указали в американской администрации.

Палестинский чиновник, близкий к процессу, сообщил, что встреча между ХАМАСом и посредниками из Египта, Катара и Турции, запланированная на день начала боевых действий, была отменена. Новая дата переговоров пока не назначена. Представитель ХАМАСа подтвердил, что обсуждения по плану Трампа пока заморожены.