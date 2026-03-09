Грозные американские бомбардировщики в Британии

По меньшей мере три стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США приземлились на британской авиабазе RAF Fairford. По данным зарубежных СМИ, их переброска может быть связана с возможной подготовкой к дальнейшим воздушным ударам по Ирану на фоне продолжающейся эскалации конфликта.

B-52 — один из ключевых самолетов американской стратегической авиации. Бомбардировщик способен нести до 31 тонны вооружения, включая крылатые ракеты и высокоточные бомбы, и выполнять межконтинентальные миссии на расстояние более 7 тыс. км без дозаправки. Самолет используется для нанесения ударов по укрепленным военным объектам, ракетной инфраструктуре и подземным комплексам.