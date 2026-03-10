USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Киев вызывает посла Венгрии: скандал вокруг задержания инкассаторов

00:09 482

Посол Венгрии в Киеве Антал Гейзер был вызван в Министерство иностранных дел Украины, где ему выразили решительный протест в связи с грубыми нарушениями Будапештом своих международно-правовых обязательств. Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины заявили, что венгерская сторона нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, а также украинско-венгерскую консульскую конвенцию в связи с обращением с незаконно задержанными гражданами Украины, которые перевозили деньги и ценности между Веной и Киевом.

«До венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также относительно чрезмерного применения силы», – говорится в заявлении.

Кроме того, послу указали, что, несмотря на официальный запрос, направленный по дипломатическим каналам, украинским консульским сотрудникам не предоставили доступ к задержанным. В Киеве подчеркнули, что подобные действия являются грубым нарушением международно-правовых обязательств.

Украинская сторона также заявила о намерении получить разъяснения по поводу законодательной инициативы руководителя парламентской фракции «Фидес», в частности относительно предмета регулирования и целей будущего закона.

Ранее представитель правящей венгерской партии «Фидес» Мате Кочиш внес в парламент законопроект, который предусматривает возможность удерживать под арестом деньги и ценности украинского Ощадбанка, изъятые при перевозке через территорию Венгрии, до завершения расследования.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее заявил, что Киев намерен добиться ответственности для всех, кто причастен к изъятию средств и грубому обращению с задержанными украинскими инкассаторами, подчеркнув, что такие действия вышли за рамки правового поля.

9 марта в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что для задержания безоружных украинских инкассаторов в Венгрию были направлены бойцы Антитеррористического центра, прибывшие на бронетранспортерах и вооруженные пулеметами и гранатометами.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии вместе с перевозимыми ценностями Ощадбанка на прошлой неделе, вечером 6 марта вернулись на территорию Украины.

Распространилась фотография раненого Хаменеи
Распространилась фотография раненого Хаменеи
00:51 537
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану? обновлено 00:21
00:21 12736
В Азербайджане отменено еще одно крупное международное мероприятие
В Азербайджане отменено еще одно крупное международное мероприятие Из-за войны в Иране
00:27 1085
Турция и США договорились по «иранскому делу»
Турция и США договорились по «иранскому делу»
00:26 795
США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены
США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены обновлено 00:40
00:40 813
Грозные американские бомбардировщики в Британии
Грозные американские бомбардировщики в Британии видео
9 мартa 2026, 23:18 1406
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире обновлено 00:06; видео
00:06 20918
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
9 мартa 2026, 22:41 1843
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
9 мартa 2026, 22:40 3615
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
9 мартa 2026, 22:19 1954
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
9 мартa 2026, 22:03 3578

