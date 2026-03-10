Киев вызывает посла Венгрии: скандал вокруг задержания инкассаторов

Посол Венгрии в Киеве Антал Гейзер был вызван в Министерство иностранных дел Украины, где ему выразили решительный протест в связи с грубыми нарушениями Будапештом своих международно-правовых обязательств. Об этом говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины заявили, что венгерская сторона нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, а также украинско-венгерскую консульскую конвенцию в связи с обращением с незаконно задержанными гражданами Украины, которые перевозили деньги и ценности между Веной и Киевом.

«До венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также относительно чрезмерного применения силы», – говорится в заявлении.

Кроме того, послу указали, что, несмотря на официальный запрос, направленный по дипломатическим каналам, украинским консульским сотрудникам не предоставили доступ к задержанным. В Киеве подчеркнули, что подобные действия являются грубым нарушением международно-правовых обязательств.

Украинская сторона также заявила о намерении получить разъяснения по поводу законодательной инициативы руководителя парламентской фракции «Фидес», в частности относительно предмета регулирования и целей будущего закона.

Ранее представитель правящей венгерской партии «Фидес» Мате Кочиш внес в парламент законопроект, который предусматривает возможность удерживать под арестом деньги и ценности украинского Ощадбанка, изъятые при перевозке через территорию Венгрии, до завершения расследования.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее заявил, что Киев намерен добиться ответственности для всех, кто причастен к изъятию средств и грубому обращению с задержанными украинскими инкассаторами, подчеркнув, что такие действия вышли за рамки правового поля.

9 марта в украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что для задержания безоружных украинских инкассаторов в Венгрию были направлены бойцы Антитеррористического центра, прибывшие на бронетранспортерах и вооруженные пулеметами и гранатометами.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии вместе с перевозимыми ценностями Ощадбанка на прошлой неделе, вечером 6 марта вернулись на территорию Украины.