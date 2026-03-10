США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены

США сообщили, что возможные исключения из санкций против России будут носить ограниченный характер. Об этом стало известно во время обсуждений министров финансов стран «Большой семерки», передает агентство Bloomberg.

Американские представители подчеркнули, что разрешение Индии на приобретение российской нефти «было в значительной степени сдержанным как по времени, так и по масштабу принимаемых мер». Об этом сообщил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, участвовавший в переговорах.