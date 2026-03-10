США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены

США сообщили, что возможные исключения из санкций против России будут носить ограниченный характер. Об этом стало известно во время обсуждений министров финансов стран «Большой семерки», передает агентство Bloomberg.
Американские представители подчеркнули, что разрешение Индии на приобретение российской нефти «было в значительной степени сдержанным как по времени, так и по масштабу принимаемых мер». Об этом сообщил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, участвовавший в переговорах.
*** 00:15
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность дальнейшего смягчения санкций против российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
По информации источников, возможное смягчение санкций преследует цель сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители.
Ранее в марте Reuters сообщало, что США выдали Индии временное разрешение на приобретение российской нефти с перевозкой на танкерах в море сроком на 30 дней. Такое решение также было принято с целью снизить давление на мировой рынок нефти.