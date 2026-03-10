Турция и США договорились по «иранскому делу»

Министерство юстиции США пришло к соглашению с Анкарой по делу турецкого банка Halkbank, которое продолжалось уже долгое время. На слушаниях в Нью-Йорке судья Ричард Берман сообщил, что 9 марта Анкара и Вашингтон достигли договоренности об отсрочке уголовного преследования.

Берман также попросил стороны внести ясность по поводу соглашения до слушания, назначенного на 11 марта. Подробности договоренности пока не раскрываются.

Согласно законодательству США, соглашения об «отложенном уголовном преследовании» позволяют обвиняемым избежать уголовной ответственности, если они выполняют согласованные условия в течение определенного срока. После выполнения этих условий правительство США обычно прекращает уголовное дело.

После объявления о соглашении акции Halkbank выросли на 10%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в октябре 2025 года президент США Дональд Трамп сказал ему: «Проблема Halkbank для нас закрыта».

Турецкий Halkbank ранее обвинялся американскими судами в мошенничестве, отмывании денег и обходе санкций против Ирана. Банк отрицал все эти обвинения. В октябре 2019 года прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила Halkbank обвинения в обходе санкций США против Ирана.

По данным прокуроров, банк участвовал в схеме, при которой доходы Ирана от продажи нефти превращались в золото, а затем в наличные деньги, которые использовались в интересах Тегерана. Для легализации этих средств, как утверждалось, оформлялись фиктивные документы о торговле продуктами питания.

Также утверждалось, что с использованием ограниченных средств тайно было переведено около 20 миллиардов долларов. Halkbank отвергал обвинения в банковском мошенничестве, отмывании денег и тайном сговоре с использованием компаний в Иране, Турции и Объединённых Арабских Эмиратах.

Президент Эрдоган ранее называл решение США подать в суд на Halkbank «грязным и незаконным».

Бизнесмен Реза Зарраб, обвиненный в обходе санкций против Ирана, дал показания против бывшего заместителя генерального директора Halkbank Мехмета Хакана Атиллы, который был арестован в США в 2017 году.

Хакан Атилла был осужден за обход санкций против Ирана и приговорен к 28 месяцам тюремного заключения, после чего в 2019 году был передан Турции. Вернувшись на родину, он был назначен генеральным директором Стамбульской фондовой биржи (Borsa Istanbul), однако в марте 2021 года ушел в отставку.

Отметим, что дело Halkbank совпало с периодом напряженных политических отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турецкие власти называли этот процесс политическим давлением на Турцию.