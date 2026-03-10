В Азербайджане отменено еще одно крупное международное мероприятие

В Азербайджане в связи с войной в Иране отменены сразу два крупных международных спортивных события.
Сегодня Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Региональный европейский симпозиум WADA, который должен был пройти в Баку 18-19 марта, не состоится из-за ситуации на Ближнем Востоке. А заседание Исполкома Агентства, которое планировалось провести в Баку до начала симпозиума, теперь состоится в виртуальном формате.
«Просим вас обратить внимание на то, что, учитывая великодушие организаторов - Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Национального антидопингового агентства Азербайджана, это решение было принято нелегко, - говорится в заявлении WADA. - Однако оно было принято после тщательной оценки текущих и потенциальных сбоев в авиаперевозках и проблем безопасности в связи с недавними событиями, затрагивающими и Азербайджан.
В конечном счете благополучие участников и персонала симпозиума является нашим абсолютным приоритетом, что и обусловило это решение.
Мы хотим поблагодарить наших организаторов и отметить всех, кто принимал участие в планировании этого мероприятия, которое, как мы знаем, имело бы большой успех. Мы уже рассматриваем альтернативные варианты проведения программы симпозиума, включая его проведение в Баку в более поздний срок, а также виртуальные варианты».
Также в Азербайджане не состоится Кубок мира по могулу, который должен был пройти в Шахдаге 14-15 марта.
«Некоторые логистические факторы, включая ограниченные возможности передвижения и временные ограничения пропускной способности некоторых региональных аэропортов, могут повлиять на удобство и комфорт поездок спортсменов и гостей, - сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS). - Хотя Азербайджан полностью готов к проведению мероприятия, приоритетом как для страны, так и для FIS является организация соревнований в наилучших возможных условиях и обеспечение высочайшего уровня впечатлений для спортсменов, команд и зрителей. Поэтому было принято совместное решение отложить проведение финальных соревнований Кубка мира по могулу в Шахдаге до следующего зимнего сезона».
Тут, правда, стоит отметить, что на решение FIS повлияла также теплая зима в Шахдаге.
«В процессе подготовки стало ясно, что нынешние природные и зимние условия не в полной мере подходят для обеспечения качества и соревновательной обстановки, ожидаемых от мероприятия такого уровня», - говорится в заявлении Федерации.
«Это решение позволит организаторам обеспечить оптимальные условия для проведения соревнований и организовать мероприятие мирового класса, отражающее амбиции как Азербайджана, так и FIS. Азербайджан с нетерпением ждет встречи с международным сообществом зимних видов спорта в Шахдаге в следующем сезоне», - заключила FIS.
Интересно, что в Шахдаге только что завершились чемпионат Европы и Кубок мира по ски-альпинизму. Соревнования проходили с 4 по 8 марта.