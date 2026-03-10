USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Германия оставляет базы открытыми для американцев

00:50 132

Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил на брифинге, что Берлин не собирается ограничивать использование американских военных баз на своей территории в ходе операции против Ирана.

«Использование военных баз на территории Германии регулируется правовыми соглашениями, соответствующими международному праву и действующими в рамках национального законодательства. Поэтому никаких ограничений мы вводить не будем», – подчеркнул Корнелиус.

Тем временем журнал Der Spiegel сообщает, что полевой лагерь бундесвера на многонациональной авиабазе Аль-Азрак в Иордании снова подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным издания, несколько баллистических ракет были выпущены по базе со стороны Ирана в ночь на 9 марта.

Никто не пострадал, так как все немецкие военные уже находились в бомбоубежищах.

Пока неизвестно, ударили ли по лагерю напрямую ракеты или речь идет об их обломках, которые упали на землю после работы систем ПВО.

Распространилась фотография раненого Хаменеи
Распространилась фотография раненого Хаменеи
00:51 562
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану? обновлено 00:21
00:21 12746
В Азербайджане отменено еще одно крупное международное мероприятие
В Азербайджане отменено еще одно крупное международное мероприятие Из-за войны в Иране
00:27 1096
Турция и США договорились по «иранскому делу»
Турция и США договорились по «иранскому делу»
00:26 804
США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены
США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены обновлено 00:40
00:40 819
Грозные американские бомбардировщики в Британии
Грозные американские бомбардировщики в Британии видео
9 мартa 2026, 23:18 1409
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире обновлено 00:06; видео
00:06 20924
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
9 мартa 2026, 22:41 1846
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
9 мартa 2026, 22:40 3618
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
9 мартa 2026, 22:19 1957
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
9 мартa 2026, 22:03 3582

ЭТО ВАЖНО

Распространилась фотография раненого Хаменеи
Распространилась фотография раненого Хаменеи
00:51 562
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану? обновлено 00:21
00:21 12746
В Азербайджане отменено еще одно крупное международное мероприятие
В Азербайджане отменено еще одно крупное международное мероприятие Из-за войны в Иране
00:27 1096
Турция и США договорились по «иранскому делу»
Турция и США договорились по «иранскому делу»
00:26 804
США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены
США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены обновлено 00:40
00:40 819
Грозные американские бомбардировщики в Британии
Грозные американские бомбардировщики в Британии видео
9 мартa 2026, 23:18 1409
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире обновлено 00:06; видео
00:06 20924
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
9 мартa 2026, 22:41 1846
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
9 мартa 2026, 22:40 3618
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
9 мартa 2026, 22:19 1957
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
9 мартa 2026, 22:03 3582
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться