Германия оставляет базы открытыми для американцев

Официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил на брифинге, что Берлин не собирается ограничивать использование американских военных баз на своей территории в ходе операции против Ирана.

«Использование военных баз на территории Германии регулируется правовыми соглашениями, соответствующими международному праву и действующими в рамках национального законодательства. Поэтому никаких ограничений мы вводить не будем», – подчеркнул Корнелиус.

Тем временем журнал Der Spiegel сообщает, что полевой лагерь бундесвера на многонациональной авиабазе Аль-Азрак в Иордании снова подвергся ракетному обстрелу со стороны Ирана. По данным издания, несколько баллистических ракет были выпущены по базе со стороны Ирана в ночь на 9 марта.



Никто не пострадал, так как все немецкие военные уже находились в бомбоубежищах.



Пока неизвестно, ударили ли по лагерю напрямую ракеты или речь идет об их обломках, которые упали на землю после работы систем ПВО.