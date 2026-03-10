Распространилась фотография раненого Хаменеи

В азербайджанском сегменте соцсетей радикальные шииты-активисты распространяют фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи на больничной койке.

На фото, подлинность которого не подтверждена, у нового верховного лидера Ирана ранены левая рука и нога. При этом израильские СМИ пишут, что Моджтабе Хаменеи ампутировали ногу.

Хаменеи-младший получил ранения в ходе войны США и Израиля против Ирана, что подтверждалось официальными СМИ: иранское государственное ТВ назвало его «джанбаз» (раненый ветеран «войны Рамадана»).