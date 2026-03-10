USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Распространилась фотография раненого Хаменеи

00:51 569

В азербайджанском сегменте соцсетей радикальные шииты-активисты распространяют фотографию, на которой, как утверждается, запечатлен сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи на больничной койке.

На фото, подлинность которого не подтверждена, у нового верховного лидера Ирана ранены левая рука и нога. При этом израильские СМИ пишут, что Моджтабе Хаменеи ампутировали ногу.

Хаменеи-младший получил ранения в ходе войны США и Израиля против Ирана, что подтверждалось официальными СМИ: иранское государственное ТВ назвало его «джанбаз» (раненый ветеран «войны Рамадана»).

Распространилась фотография раненого Хаменеи
Распространилась фотография раненого Хаменеи
00:51 570
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану? обновлено 00:21
00:21 12750
В Азербайджане отменено еще одно крупное международное мероприятие
В Азербайджане отменено еще одно крупное международное мероприятие Из-за войны в Иране
00:27 1099
Турция и США договорились по «иранскому делу»
Турция и США договорились по «иранскому делу»
00:26 805
США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены
США уточнили: исключения из санкций против России будут ограничены обновлено 00:40
00:40 819
Грозные американские бомбардировщики в Британии
Грозные американские бомбардировщики в Британии видео
9 мартa 2026, 23:18 1409
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире обновлено 00:06; видео
00:06 20927
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу
Спустя 32 года «Туран-Товуз» с Курбаном Бердыевым мчится в Европу Обыграли «Нефтчи» в Баку; видео
9 мартa 2026, 22:41 1846
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда»
Бой на пляже Дубая: F-16 против «Шахеда» видео
9 мартa 2026, 22:40 3620
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
Анкара между миром и войной: как кризис вокруг Ирана угрожает Турции
9 мартa 2026, 22:19 1959
Убили охранника Хаменеи
Убили охранника Хаменеи
9 мартa 2026, 22:03 3584

