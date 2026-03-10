Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что перехватило и уничтожило три беспилотника, направлявшихся к нефтяной платформе Шайба в пустынной зоне Руб-эль-Хали.

В публикации в соцсети X пресс-секретарь министерства сообщил, что дроны были обнаружены и сбиты до того, как достигли объекта.

Вчера минобороны королевства сообщало о предотвращении атак 9 БПЛА, нацеленных на вышеуказанное месторождение.

В министерстве также сообщили, что еще два беспилотника были уничтожены после перехвата к востоку от региона Эль-Джауф.