КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность

Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что перехватило и уничтожило три беспилотника, направлявшихся к нефтяной платформе Шайба в пустынной зоне Руб-эль-Хали.

В публикации в соцсети X пресс-секретарь министерства сообщил, что дроны были обнаружены и сбиты до того, как достигли объекта.

Вчера минобороны королевства сообщало о предотвращении атак 9 БПЛА, нацеленных на вышеуказанное месторождение.

В министерстве также сообщили, что еще два беспилотника были уничтожены после перехвата к востоку от региона Эль-Джауф.

