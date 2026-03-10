USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?

01:22 1136

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади сообщил, что Россия, Китай и ряд других государств вели контакты с Тегераном, обсуждая возможность заключения перемирия в текущем конфликте вокруг Ирана.

«Китай, Россия, Франция, ряд региональных стран находятся в контакте с нами. Некоторые из них хотят сделать так, чтобы война остановилась или чтобы установилось перемирие», – сказал он в эфире иранского телевидения.

По его словам, Иран не готов к тому, чтобы было установлено перемирие, а «спустя полгода снова началась война», поскольку «в этом нет смысла».

Гариб-Абади указал на возможность завершения конфликта, однако подчеркнул, что агрессия в отношении Тегерана «не должна повторяться».

«Сам Устав ООН определяет условия прекращения самозащиты, одно из условий – чтобы подобные действия не повторились. Вы в качестве страны, которая защищает себя, сделайте так, чтобы эта агрессия не повторилась. Если это и должно произойти, то, естественно, агрессия не должна повториться», – сказал иранский дипломат, комментируя возможность прекращения огня.

