КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран

США уже победили Иран во многих отношениях, но еще не достигли полной победы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Их (Ирана) террористические лидеры исчезли, или они отсчитывают минуты до того, как они исчезнут. Подумайте об этом — у нас были лидеры, а теперь они ушли. На их место пришли новые лидеры. И теперь ни у кого нет ни малейшего представления о том, кто станет главой страны», – заявил Трамп, выступая на мероприятии, организованном в Дорале (штат Флорида) правящей Республиканской партией США.

По его словам, Соединенные Штаты не уступят, пока «враг не будет полностью и решительно побежден».

«Мы движемся вперед более решительно, чем когда-либо, чтобы добиться окончательной победы, которая раз и навсегда положит конец этой затянувшейся угрозе», – добавил американский лидер.

Трамп назвал США «величайшей и самой исключительной нацией в истории человечества», которой «больше не будут угрожать злобные террористы и сумасшедшие».

При этом глава государства подчеркнул, что «Иран должен был быть большой и могущественной страной».

«Мы их основательно потрепали. И знаете, я не знаю, когда они сдадутся, но им следовало сдаться два дня назад, верно? Но у них ничего не осталось… В течение недели они собирались атаковать нас на 100%. Они были готовы», – сказал Трамп. По его мнению, США покончат с Ираном довольно быстро.

США вместе с израильскими партнерами «сокрушают врага», заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы демонстрируем подавляющее превосходство в технических навыках и военной мощи. Иранский потенциал беспилотников и ракет полностью уничтожен. Их военно-морские силы исчезли. Все это лежит на дне океана — 46 кораблей. Вы можете в это поверить? На самом деле, я немного разозлился на наших людей.

Я сказал: «Что это за качественный корабль? Он был первоклассным?» Я спросил: «Почему мы просто не захватили корабль? Мы собирались его использовать. Почему мы его потопили?» Они (американские военные) сказали, что потопить его веселее. Вот что они сказали. Им больше нравится топить их (иранские корабли). Они говорят, что безопаснее их потопить. Полагаю, это, вероятно, правда».

Трамп также заявил, что «мир уважает нас сейчас больше, чем когда-либо уважал нас раньше»: «Мы отправились в небольшую экспедицию, потому что чувствовали, что должны это сделать, чтобы избавиться от некоего зла. И я думаю, вы увидите, что это будет краткосрочная экспедиция. Операция «Эпическая ярость». Это отличное название».

Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери»
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери» Заявил американский сенатор
Трамп анонсировал лазерное оружие
Трамп анонсировал лазерное оружие
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию?
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию? haqqin.az разбирается
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже видео
Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?
Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?
Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность
Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность
Распространилась фотография раненого Хаменеи
Распространилась фотография раненого Хаменеи
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
