«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран

США уже победили Иран во многих отношениях, но еще не достигли полной победы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Их (Ирана) террористические лидеры исчезли, или они отсчитывают минуты до того, как они исчезнут. Подумайте об этом — у нас были лидеры, а теперь они ушли. На их место пришли новые лидеры. И теперь ни у кого нет ни малейшего представления о том, кто станет главой страны», – заявил Трамп, выступая на мероприятии, организованном в Дорале (штат Флорида) правящей Республиканской партией США.

По его словам, Соединенные Штаты не уступят, пока «враг не будет полностью и решительно побежден».

«Мы движемся вперед более решительно, чем когда-либо, чтобы добиться окончательной победы, которая раз и навсегда положит конец этой затянувшейся угрозе», – добавил американский лидер.

Трамп назвал США «величайшей и самой исключительной нацией в истории человечества», которой «больше не будут угрожать злобные террористы и сумасшедшие».

При этом глава государства подчеркнул, что «Иран должен был быть большой и могущественной страной».

«Мы их основательно потрепали. И знаете, я не знаю, когда они сдадутся, но им следовало сдаться два дня назад, верно? Но у них ничего не осталось… В течение недели они собирались атаковать нас на 100%. Они были готовы», – сказал Трамп. По его мнению, США покончат с Ираном довольно быстро.