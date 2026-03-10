США дают «добро»: венесуэльская нефть идет в Китай

Почти 1 млн баррелей венесуэльской нефти готовят к отправке в Китай, что может стать первой поставкой после вмешательства США в дела Боливарианской республики, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, поставку выполняет компания North American Blue Energy Partners. В настоящее время на танкер Skage грузят 950 тыс. баррелей венесуэльской нефти марки Merey, которую планируется доставить в Циндао.

В январе представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что США готовы обеспечить поставки венесуэльской нефти в Китай по «справедливым рыночным ценам».