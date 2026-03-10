USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Новость дня
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

США дают «добро»: венесуэльская нефть идет в Китай

01:38 481

Почти 1 млн баррелей венесуэльской нефти готовят к отправке в Китай, что может стать первой поставкой после вмешательства США в дела Боливарианской республики, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, поставку выполняет компания North American Blue Energy Partners. В настоящее время на танкер Skage грузят 950 тыс. баррелей венесуэльской нефти марки Merey, которую планируется доставить в Циндао.

В январе представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что США готовы обеспечить поставки венесуэльской нефти в Китай по «справедливым рыночным ценам».

Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
02:57 178
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери»
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери» Заявил американский сенатор
02:40 417
Трамп анонсировал лазерное оружие
Трамп анонсировал лазерное оружие
02:20 769
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию?
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию? haqqin.az разбирается
01:13 2146
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
01:46 1146
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже видео
01:38 838
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран обновлено 01:59
01:59 1139
Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?
Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?
01:22 1137
Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность
Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность
01:08 932
Распространилась фотография раненого Хаменеи
Распространилась фотография раненого Хаменеи
00:51 3292
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану? обновлено 00:21
00:21 13878

ЭТО ВАЖНО

Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
02:57 178
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери»
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери» Заявил американский сенатор
02:40 417
Трамп анонсировал лазерное оружие
Трамп анонсировал лазерное оружие
02:20 769
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию?
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию? haqqin.az разбирается
01:13 2146
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
01:46 1146
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже видео
01:38 838
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран обновлено 01:59
01:59 1139
Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?
Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?
01:22 1137
Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность
Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность
01:08 932
Распространилась фотография раненого Хаменеи
Распространилась фотография раненого Хаменеи
00:51 3292
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану? обновлено 00:21
00:21 13878
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться