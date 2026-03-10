Тебриз под ударом: взрывы и пожары

В Тебризе атакованы несколько зданий, относящихся к Корпусу стражей исламской революции и разведывательным службам.
🚨 Breaking: Multiple IRGC and Intelligence buildings in Tabriz attacked pic.twitter.com/fmCQFAOnLg— Dr. Eli David (@DrEliDavid) March 10, 2026
March 10, 2026
В результате атак США и Израиля в иранском городе Тебризе прогремели взрывы. На фотографиях в Сети видно, как над некоторыми зданиями города поднимается черный дым, видны пожары.
США и Израиль нанесли массированные авиаудары по иранскому Кереджу, в городе прогремели мощные взрывы.
Израильская армия заявила о начале масштабной волны атак на Тегеран.
Взрывы прозвучали в Тегеране, Тебризе и Исфахане.
