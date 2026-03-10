USD 1.7000
Тебриз под ударом: взрывы и пожары
Тебриз под ударом: взрывы и пожары

Тебриз под ударом: взрывы и пожары

В Тебризе атакованы несколько зданий, относящихся к Корпусу стражей исламской революции и разведывательным службам.

В результате атак США и Израиля в иранском городе Тебризе прогремели взрывы. На фотографиях в Сети видно, как над некоторыми зданиями города поднимается черный дым, видны пожары.

США и Израиль нанесли массированные авиаудары по иранскому Кереджу, в городе прогремели мощные взрывы.

Израильская армия заявила о начале масштабной волны атак на Тегеран.

Взрывы прозвучали в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение
У берегов Ирака подорваны нефтяные танкеры. Горит и крупное месторождение
Рэпер стал премьер-министром
Рэпер стал премьер-министром
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
Скончался Салих Муслим, один из лидеров ОНС. Что о нем известно?
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана
Израильтянин погиб под ракетным ударом Ирана
Решение Совбеза ООН по Ирану
Решение Совбеза ООН по Ирану
Большой снос в центре Баку: что происходит?
Большой снос в центре Баку: что происходит?
«Штормами» по «Искандерам»
«Штормами» по «Искандерам»
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
Совместное заявление Ильхама Алиева и Антониу Кошты
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
«Мы можем уничтожить их сегодня же»: теперь Трамп говорит, что война еще не закончилась
Советники усомнились в победе Трампа?
Советники усомнились в победе Трампа?
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
Крупнейшая атака «Хезболлы». Израиль наносит ответный удар
