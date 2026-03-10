Эрдоган угрожает…

Турция уже не та, что раньше. Всем стоит делать свои расчеты, исходя из этого, написал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети Х.

Неизвестно, с чем связано подобное заявление Эрдогана, однако речь может идти о недавних инцидентах с запуском Ираном баллистических ракет по турецкой территории.

Сегодня баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была уничтожена средствами ПВО в воздушном пространстве Турции. Аналогичный инцидент произошел 4 марта.

Эрдоган сегодня осудил иранские ракетные удары по турецкой территории, назвав их провокационными и угрожающими двусторонним отношениям.

«Несмотря на наши искренние предупреждения, продолжаются крайне неверные и провокационные шаги, которые ставят под угрозу дружбу Турции с другими сторонами», – заявил президент по итогам заседания правительства, которое прошло под его председательством.

Эрдоган указал, что Турция ранее предупреждала Иран о недопустимости ракетных атак, нацеленных на ее территорию.

«Никто не должен предпринимать шаги, которые могли бы омрачить наши тысячелетние соседские и братские отношения, оставить глубокие раны в сердцах и умах нашего народа. Позиция Турции ясна: мы прилагаем исключительные усилия, чтобы остановить распространение огня и предотвратить дальнейшее кровопролитие», – сказал глава турецкого государства.

Эрдоган подчеркнул, что в свете сегодняшнего инцидента «не должно быть упорства или упрямого настаивания на ошибке».

«Турция стоит на стороне справедливости, честности, международного права, мира и стабильности в иранском кризисе. Мы поддерживаем разрешение конфликтов путем диалога», – подчеркнул он.