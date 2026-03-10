Трамп анонсировал лазерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что лазерная технология, которой располагают вооружённые силы США, «невероятна» и уже в ближайшее время займет место систем, подобных Patriot, выполняя их задачи при гораздо меньших затратах.

«Лазерная технология, которая у нас сейчас есть, невероятна. Она появится довольно скоро, и буквально лазеры будут выполнять работу, которую сейчас делают „Патриоты“ и то, что делают другие, при гораздо меньших затратах», — отметил президент США.

Трамп также заявил, что ракетный потенциал Ирана снизился примерно до 10%, возможно, даже меньше, подчеркнув, что Соединённые Штаты знают все места производства иранских дронов и они подвергаются атакам один за другим.

«Мы знаем все места, где они (иранцы) производят дроны, и они подвергаются атакам один за другим. Мы потопили 51 корабль. Мы оставили некоторые из самых важных целей на потом. На случай, если нам придётся это сделать, если мы ударим по ним, им понадобится много лет, чтобы их восстановить. Это связано с производством электроэнергии и многими другими вещами. Так что мы не стремимся делать это, если нам это не нужно.

Но они являются такими вещами, которые очень легко поразить, но очень разрушительно, если они будут поражены. Мы ждём, чтобы посмотреть, что произойдёт, прежде чем мы ударим по ним. Мы могли бы уничтожить их всех за один день. Теперь у нас есть недорогие перехватчики, эффективно борющиеся с иранскими дронами».

Президент США также заявил, что Тегеран пытался восстановить программу вооружений на другом объекте после уничтожения трёх ключевых объектов, одновременно создавая баллистические ракеты. По его словам, это угрожало зарубежным базам США и могло достичь территории страны.

«Они сказали Уиткоффу, в двух словах: "Мы хотим построить ядерное оружие". Они никогда не вели переговоры добросовестно. Они всё продолжали говорить: "Мы хотим строить ядерные объекты. Мы хотим обогащение урана на уровнях, которые были неприемлемыми". Когда они даже отклонили предложение о неограниченном бесплатном ядерном топливе навсегда. Режим пытался восстановить свою программу вооружений на другом объекте.

Они не могли вернуться туда, где они были — на три объекта, которые мы уничтожили. Но они начали работу на другом объекте, объекте другого типа. Одновременно с быстрым созданием обычных баллистических ракет они собирались делать все это одновременно. Это угрожало нашим зарубежным базам и вскоре могло достичь даже нашей родины. Соседи Ирана перешли на нашу сторону и начали атаковать их, и на самом деле довольно успешно. Ормузский пролив останется безопасным. У нас там много военных кораблей».

Кроме того, Трамп отметил, что ситуация с нефтью сильнее затрагивает другие страны, чем США, так как у страны огромные запасы нефти и газа.

«Это гораздо сильнее затрагивает другие страны, чем нас. Соединенные Штаты на самом деле не сильно затронуты. У нас так много нефти. У нас огромные запасы нефти и газа — гораздо больше, чем нам нужно».

