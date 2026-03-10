Режим в Иране сейчас в «предсмертных судорогах», заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери. Этот режим сейчас в предсмертных судорогах, он встанет на колени, он падет, и когда он падет, мы получим мир, какого не было никогда прежде, мы получим процветание, о котором никто и мечтать не мог. Мир приносит процветание. Нельзя добиться этого разговорами. Демократы критикуют эту операцию, но они не сделали ни черта. Эти мужчины и женщины в униформе должны вызывать у нас всех гордость», - сказал Грэм в телеэфире.
