КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

«Мы разнесем этих людей к чертовой матери»

Заявил американский сенатор
02:40 432

Режим в Иране сейчас в «предсмертных судорогах», заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Мы разнесем этих людей к чертовой матери. Этот режим сейчас в предсмертных судорогах, он встанет на колени, он падет, и когда он падет, мы получим мир, какого не было никогда прежде, мы получим процветание, о котором никто и мечтать не мог. Мир приносит процветание. Нельзя добиться этого разговорами. Демократы критикуют эту операцию, но они не сделали ни черта. Эти мужчины и женщины в униформе должны вызывать у нас всех гордость», - сказал Грэм в телеэфире.

Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
02:57 190
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери»
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери» Заявил американский сенатор
02:40 433
Трамп анонсировал лазерное оружие
Трамп анонсировал лазерное оружие
02:20 782
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию?
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию? haqqin.az разбирается
01:13 2154
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
01:46 1151
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже видео
01:38 842
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран обновлено 01:59
01:59 1141
Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?
Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?
01:22 1141
Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность
Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность
01:08 934
Распространилась фотография раненого Хаменеи
Распространилась фотография раненого Хаменеи
00:51 3308
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану? обновлено 00:21
00:21 13880

