Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе

«Мы, очевидно, говорили о Ближнем Востоке, и он хочет оказать содействие. Я сказал, что было бы полезнее завершить войну между Украиной и Россией. Но у нас состоялся очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным. С нашей и с его стороны на линии было много людей. Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться.

Президент США выразил разочарование избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана, заявив, что это «приведет к еще большим проблемам для страны»:

«Мы хотим создать систему (в Иране), которая может привести к многим годам мира. И если у нас не может быть этого, то нам лучше покончить с этим прямо сейчас. Я хотел бы помочь им, если они смогут вести себя хорошо, но они были очень агрессивными.... Они должны находиться в системе, которая позволит им получить помощь».

Отвечая на вопрос о разногласиях с вице-президентом Джей Ди Вэнсом по поводу войны в Иране, Трамп выразил сомнения в этом: «Я не думаю, нет... Он, возможно, был менее воодушевлен, но довольно энтузиастичен».

Президент США также отметил, что Вашингтон отменит часть санкций против нефтяной отрасли других стран.

«Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран, но мы отменяем их до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Ну а потом, кто знает, возможно, нам не придётся их вновь вводить. Но когда придёт время, ВМС США и их партнёры будут сопровождать танкеры через пролив, если это потребуется. Надеюсь, что в этом не будет необходимости, но если потребуется, мы проведём их прямо через пролив», - отметил он.