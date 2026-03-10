Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе

USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошей» сегодняшнюю беседу с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы, очевидно, говорили о Ближнем Востоке, и он хочет оказать содействие. Я сказал, что было бы полезнее завершить войну между Украиной и Россией. Но у нас состоялся очень хороший разговор, и он хочет быть очень конструктивным. С нашей и с его стороны на линии было много людей. Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться.

Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме. У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. С нашей и с его стороны на линии было много людей. Мы говорили об Украине - это просто бесконечная борьба. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме», - сказал Трамп.

Президент США выразил разочарование избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана, заявив, что это «приведет к еще большим проблемам для страны»:

«Мы хотим создать систему (в Иране), которая может привести к многим годам мира. И если у нас не может быть этого, то нам лучше покончить с этим прямо сейчас. Я хотел бы помочь им, если они смогут вести себя хорошо, но они были очень агрессивными.... Они должны находиться в системе, которая позволит им получить помощь».

Отвечая на вопрос о разногласиях с вице-президентом Джей Ди Вэнсом по поводу войны в Иране, Трамп выразил сомнения в этом: «Я не думаю, нет... Он, возможно, был менее воодушевлен, но довольно энтузиастичен».

Президент США также отметил, что Вашингтон отменит часть санкций против нефтяной отрасли других стран.

«Мы также отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран, но мы отменяем их до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Ну а потом, кто знает, возможно, нам не придётся их вновь вводить. Но когда придёт время, ВМС США и их партнёры будут сопровождать танкеры через пролив, если это потребуется. Надеюсь, что в этом не будет необходимости, но если потребуется, мы проведём их прямо через пролив», - отметил он.

«Мы разнесем этих людей к чертовой матери»
Трамп анонсировал лазерное оружие
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию?
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран
Россия и Китай пытаются «усмирить» Иран?
Иранцы нацелились на саудовскую нефтепромышленность
Распространилась фотография раненого Хаменеи
Иран атаковал Турцию: что Пезешкиан предложил Эрдогану?
