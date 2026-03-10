Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»

«Вооруженные силы Ирана в условиях продолжающихся агрессий армии США и сионистского режима против народа Ирана и его инфраструктуры не позволяют экспортировать ни литра нефти из региона до дальнейшего уведомления», — сказал он, передает иранское агентство Tasnim.

Вооруженные силы Ирана не позволят вывезти «ни литра нефти» через Ормузский пролив в условиях военной операции Израиля и США, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Наини, реагируя на выступление президента США Дональда Трампа в Майами.

Наини заявил, что «руки Ирана теперь развязаны для расширения войны». По его словам, именно иранская сторона теперь определяет, когда закончится война. Представитель КСИР также сказал, что ВС Ирана «с нетерпением ждут» американский военно-морской флот и авианосец Gerald R. Ford в Ормузском проливе, добавив, что другой американский авианосец — Abraham Lincoln — находится на расстоянии более 1 тыс. км от региона.

Агентство Fars со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран продолжает полностью контролировать Ормузский пролив. По утверждению агентства, пролив закрыт для судов США, Израиля и их союзников, «и они не смогли провести ни одного литра нефти». В то же время, отмечает агентство, этот маршрут открыт для Китая и «дружественных» Ирану стран, и энергетический обмен продолжается без проблем.

После этих заявлений представителя КСИР президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США будут наносить удары по Ирану «в 20 раз сильнее», если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив.

«Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, Соединенные Штаты Америки нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до сих пор», — заявил президент.

Он добавил, что США готовы уничтожить легко уязвимые цели, что сделает восстановление Ирана как нации «практически невозможным». «Смерть, огонь и ярость обрушатся на него», — предупредил Трамп.

«Я надеюсь и молюсь, что этого не произойдет. Это подарок со стороны США Китаю и всем странам, пользующимся Ормузским проливом», - сказал он. При этом глава американской администрации выразил «надежду на то, что этот жест будет воспринят с благодарностью».

Иранский источник, знакомый со стратегией Тегерана, сообщил CNN, что Иран завершает разработку планов по введению «пошлин на безопасность» в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих странам-союзникам США. «Мы держим в своих руках гайки, регулирующие мировые цены на нефть, и США еще долго придется ждать, пока мы предпримем шаги для контроля над ценами», — заявил собеседник телеканала.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.