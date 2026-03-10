Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»

«И это скоро будет закончено», - сказал Трамп, комментируя на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) ход военной кампании.

Американский президент не стал указывать точные сроки завершения операции. Он уточнил лишь, что на текущей неделе эта кампания свернута не будет: «Нет, но скоро». Когда его попросили пояснить, идет ли речь о ближайших днях, он ответил утвердительно: «Думаю, так». «Очень скоро», - добавил он.

При этом президент пригрозил, что США вновь будут готовы вернуться к применению военной силы против Ирана в случае необходимости: «И, если это вновь начнется, то они подвергнутся еще более серьезным ударам»

По словам Трампа, Тегеран строил планы захвата всего Ближнего Востока: «Они собирались захватить Ближний Восток. И они собирались предпринять попытку уничтожить Израиль. Так что мы это остановили за счет удачных сроков [начала операции]».

Трамп также сказал, что «к настоящему времени мы поразили свыше 5 тыс. целей (в Иране), некоторые из них были очень крупными».

После высказываний Трампа о близком завершении войны в Иране цены нефть, резко подскочившие в последние дни, обрушились. Цена на нефть марки Brent упала до 89,20 доллара за баррель, в то время как сутками ранее она временно пробила отметку в 120 долларов.