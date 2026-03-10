USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»

Американо-израильская операция против Ирана вскоре завершится, заявил президент США Дональд Трамп.

«И это скоро будет закончено», - сказал Трамп, комментируя на пресс-конференции в Дорале (штат Флорида) ход военной кампании.

Пожар на нефтебазе в Тегеране после авиаудара, 8 марта

Американский президент не стал указывать точные сроки завершения операции. Он уточнил лишь, что на текущей неделе эта кампания свернута не будет: «Нет, но скоро». Когда его попросили пояснить, идет ли речь о ближайших днях, он ответил утвердительно: «Думаю, так». «Очень скоро», - добавил он.

При этом президент пригрозил, что США вновь будут готовы вернуться к применению военной силы против Ирана в случае необходимости: «И, если это вновь начнется, то они подвергнутся еще более серьезным ударам»

По словам Трампа, Тегеран строил планы захвата всего Ближнего Востока: «Они собирались захватить Ближний Восток. И они собирались предпринять попытку уничтожить Израиль. Так что мы это остановили за счет удачных сроков [начала операции]».

Трамп также сказал, что «к настоящему времени мы поразили свыше 5 тыс. целей (в Иране), некоторые из них были очень крупными».

После высказываний Трампа о близком завершении войны в Иране цены нефть, резко подскочившие в последние дни, обрушились. Цена на нефть марки Brent упала до 89,20 доллара за баррель, в то время как сутками ранее она временно пробила отметку в 120 долларов.

Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 319
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 866
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
03:26 6081
Эрдоган угрожает…
Эрдоган угрожает…
01:52 7470
Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
Трампу о Путине, Моджтабе и Вэнсе
02:57 4319
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери»
«Мы разнесем этих людей к чертовой матери» Заявил американский сенатор
02:40 4611
Трамп анонсировал лазерное оружие
Трамп анонсировал лазерное оружие
02:20 4923
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию?
Опасная игра Тегерана: зачем Иран провоцирует Турцию? haqqin.az разбирается
01:13 5815
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
КСИР выдвинул условие по Ормузскому проливу: выдвори послов США и Израиля
01:46 4342
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже
Взрывы в Тегеране, Тебризе, Исфахане и Кередже видео
01:38 2322
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран
«Враг будет полностью побежден»: Трамп о давлении на Иран обновлено 01:59
01:59 2784
