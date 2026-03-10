Азербайджанская нефть уже выше $100

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF). Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 8,41 доллара США, или 8,9%, составив 103,03 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 94,62 доллара США за баррель.

Что касается нефти других марок, то цены пошли вниз. В ходе торговых операций на межконтинентальной бирже ICE London стоимость майского фьючерсного контракта 2026 года на экспорт нефти марки Brent снизилась на 4,35% и составила 94,56 доллара США за баррель.

На товарной бирже Нью-Йорка NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в апреле 2026 года также снизилась на 4,25% и достигла 90,74 доллара США за баррель.