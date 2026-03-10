USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Азербайджанская нефть уже выше $100

10:18 1054

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF). Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 8,41 доллара США, или 8,9%, составив 103,03 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 94,62 доллара США за баррель.

Что касается нефти других марок, то цены пошли вниз. В ходе торговых операций на межконтинентальной бирже ICE London стоимость майского фьючерсного контракта 2026 года на экспорт нефти марки Brent снизилась на 4,35% и составила 94,56 доллара США за баррель.

На товарной бирже Нью-Йорка NYMEX цена нефти марки WTI с поставкой в апреле 2026 года также снизилась на 4,25% и достигла 90,74 доллара США за баррель.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила что происходит?; все еще актуально
03:48 7350
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 166
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов фото
11:43 328
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы» все еще актуально
03:26 8105
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 418
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1003
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3184
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 921
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1055
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 813
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2211

