Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане

КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
Коалиционные силы в Иракском Курдистане сбили над Эрбилем три беспилотника, начиненных взрывчаткой, сообщила Курдская контртеррористическая служба.

По видеозаписям и показаниям очевидцев, два беспилотника нанесли удар по консульству Объединенных Арабских Эмиратов, один — по аэропорту Эрбиля, расположенному недалеко от американской базы. Обломки одного из беспилотников упали недалеко от консульства, жертв нет, добавили в ведомстве.

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что в результате нападения был причинен «материальный ущерб», но сообщений о пострадавших не поступало. «Объединенные Арабские Эмираты призвали правительство Республики Ирак и правительство Курдистанского региона Ирака расследовать обстоятельства этого нападения, установить виновных и принять все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности», — говорится в заявлении.

Ответственность за операцию взяли на себя иракские проиранские боевики.

