Таинственно исчез американский генерал – специалист по НЛО

68-летний Уильям Нил Маккасленд 28 февраля вышел из своего дома в Альбукерке в штате Нью-Мексико, оставив телефон, и пропал, сообщает The New York Post. Местная полиция начала расследование по факту его пропажи, впоследствии к нему присоединилось и ФБР.

Таинственное исчезновение отставного генерал-майора ВВС с глубокими знаниями об НЛО, по словам журналиста-расследователя, представляет собой «серьезный кризис национальной безопасности».

«Это человек с одними из самых чувствительных секретов Соединенных Штатов в голове», - сказал журналист-расследователь Росс Култхарт в последнем выпуске своего подкаста, добавив, что Маккасленд обладает глубокими знаниями о том, что правительство США может скрывать относительно внеземных существ. Во время своей службы в ВВС США Маккасленд возглавлял исследования на авиабазе Райт Паттерсон. По словам Култхарта, в этой должности он курировал засекреченные программы космического вооружения.

На базе, расположенной недалеко от Дейтона в штате Огайо, по слухам, хранятся фрагменты внеземных обломков, якобы с места крушения НЛО в Розуэлле в Нью-Мексико.

Култхарт заявил, что исчезновение Маккасленда совпало с заявлением президента Дональда Трампа о знаниях правительства США об НЛО, добавив, что бывший генерал высказывался за предоставление общественности дополнительной информации по этим секретным темам.