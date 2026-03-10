USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Таинственно исчез американский генерал – специалист по НЛО

10:26 1378

Таинственное исчезновение отставного генерал-майора ВВС с глубокими знаниями об НЛО, по словам журналиста-расследователя, представляет собой «серьезный кризис национальной безопасности».

68-летний Уильям Нил Маккасленд 28 февраля вышел из своего дома в Альбукерке в штате Нью-Мексико, оставив телефон, и пропал, сообщает The New York Post. Местная полиция начала расследование по факту его пропажи, впоследствии к нему присоединилось и ФБР.

Уильям Нил Маккасленд

«Это человек с одними из самых чувствительных секретов Соединенных Штатов в голове», - сказал журналист-расследователь Росс Култхарт в последнем выпуске своего подкаста, добавив, что Маккасленд обладает глубокими знаниями о том, что правительство США может скрывать относительно внеземных существ. Во время своей службы в ВВС США Маккасленд возглавлял исследования на авиабазе Райт Паттерсон. По словам Култхарта, в этой должности он курировал засекреченные программы космического вооружения. 

На базе, расположенной недалеко от Дейтона в штате Огайо, по слухам, хранятся фрагменты внеземных обломков, якобы с места крушения НЛО в Розуэлле в Нью-Мексико.

Култхарт заявил, что исчезновение Маккасленда совпало с заявлением президента Дональда Трампа о знаниях правительства США об НЛО, добавив, что бывший генерал высказывался за предоставление общественности дополнительной информации по этим секретным темам.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
Нефть подскочила. Нефть отскочила
03:48 7350
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 167
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
11:43 329
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
03:26 8105
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 418
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1003
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3184
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 921
Азербайджанская нефть уже выше $100
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1055
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 814
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2211

