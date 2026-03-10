USD 1.7000
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире
КСИР повышает ставки. А президент говорит о мире

Ультиматум Тегерана

10:25 2332

Любая арабская или европейская страна получит с завтрашнего дня право на проход судов через Ормузский пролив, если вышлет американских и израильских послов со своей территории, говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Его цитирует гостелерадиокомпания Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что диалог с США больше не входит в повестку дня Ирана. По его утверждению, Тегеран не закрывал пролив и не препятствовал проходу судов, а небезопасным регион якобы сделали «атаки Израиля и США», с ними связано снижение транспортировки нефти.

После начала военной операции США и Израиля по Ирану утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через него невозможна до последующего уведомления. 

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты. Сейчас судоходство в Ормузском проливе практически остановлено, за прошлую неделю через него прошло лишь 14 судов, тогда как обычно по маршруту ежедневно проходило от 50 до 60 нефтяных и СПГ-танкеров. Ряд стран Ближнего Востока либо сокращают добычу, либо закрывают месторождения, чтобы избежать скоплений нефти.

Нефть подскочила. Нефть отскочила
03:48 7352
Израиль ударил по ядерным лабораториям в Тегеране
11:51 170
МИД об эвакуации граждан Азербайджана из Эмиратов
11:43 329
Мохсен Банайе в интервью haqqin.az: «Скоро миллионы иранцев выйдут на улицы»
03:26 8106
НАТО разместила Patriot в турецкой Малатье
11:28 418
Если не пойдет на уступки: Трамп готов поддержать убийство Моджтабы Хаменеи
11:03 1005
Иран грозит: «Ни литра нефти» не вывезут из региона. Трамп в ответ: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на Иран»
08:46 3184
Граждан Азербайджана возвращают с Ближнего Востока
10:32 922
Азербайджанская нефть уже выше $100
10:18 1055
Иранские прокси атаковали консульство Эмиратов в Иракском Курдистане
10:16 815
Трамп о войне: «Это скоро будет закончено»
09:14 2213

