Ультиматум Тегерана

Любая арабская или европейская страна получит с завтрашнего дня право на проход судов через Ормузский пролив, если вышлет американских и израильских послов со своей территории, говорится в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Его цитирует гостелерадиокомпания Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что диалог с США больше не входит в повестку дня Ирана. По его утверждению, Тегеран не закрывал пролив и не препятствовал проходу судов, а небезопасным регион якобы сделали «атаки Израиля и США», с ними связано снижение транспортировки нефти.

После начала военной операции США и Израиля по Ирану утром 28 февраля Тегеран перекрыл Ормузский пролив, заявив, что торговля через него невозможна до последующего уведомления.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты. Сейчас судоходство в Ормузском проливе практически остановлено, за прошлую неделю через него прошло лишь 14 судов, тогда как обычно по маршруту ежедневно проходило от 50 до 60 нефтяных и СПГ-танкеров. Ряд стран Ближнего Востока либо сокращают добычу, либо закрывают месторождения, чтобы избежать скоплений нефти.